بلدي تازربو يطلق نداء استغاثة لإطفاء الحرائق المندلعة بغابات أشجار النخيل

أطلق المجلس البلدي تازربو أمس الثلاثاء 6 يونيو 2023 نداء استغاثة لمساعدتها في مواجهة الحرائق الضخمة المندلعة بالمدينة منذ يومين، مطالبين شركات النفط القريبة وجهاز النهر الصناعي مدهم بسيارات إطفاء لمكافحة الحرائق والتي خلفت أضرارا جسيمة بالمزارع وبعض منازل وسيارات وممتلكات المواطنين.

وأوضح المجلس البلدي في بيان له أن سرعة الرياح وتداخل غابات النخيل مع البيوت ساهم في انتشار الحريق بسرعة كبيرة، وأن المدينة لا تملك سيارة إطفاء أو وسائل متقدمة للدفاع المدني، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي إصابات بشرية حتى الآن.

وأضاف مصدر من المجلس البلدي أنه تم تزويد المدينة بعدد سيارتي إطفاء المساعدة في إخماد الحرائق التي تمت السيطرة على نسبة كبيرة منها.