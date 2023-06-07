انخفاض أسعار الذهب واستقرار الدولار.. والأسواق تترقب صدور بيانات مهمة

ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس الثلاثاء بنسبة 0.8 % وأغلقت علي سعر 1963 دولاراً للأوقية، وظلَّ يتداول ما بين مستوى 1955/1966 دولاراً، بعد ضغوط بيعية تعرض لها الذهب فور صدور بيانات اقتصادية من الصين أكبر دولة استهلاكاً للذهب، والتي أظهرت تقلصاً في الصادرات الصينية وانخفاضاً بنسبة – 7.5 %، مخالفةً توقعات الخبراء الذين توقعوا بأن تنخفض بنسبة – 0.4 %، كما انخفضت نسبة الواردات إلى – 4.5 % فيما كانت القراءة في الشهر السابق قد سجلت – 7.9 %، وأثرت هذه البيانات على مؤشر الدولار الأمريكي حيث تفاعل معها، وتحول إلى الارتفاع بعد انخفاضات طفيفة ليدفع أسعار الذهب للهبوط.

ستظل أسعار الذهب متقلبة وذلك إلى حين قرار الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيتضح اتجاه الذهب النهائي إما في اتجاه صاعد نحو مستويات 2000/2070 دولاراً للأوقية، أو هابط نحو مستويات 1890/1870 دولاراً.

وإلى ذلك الوقت ستصدر اليوم بيانات اقتصادية قد تخالف توقعات السوق، وتغير من اتجاه حركة الذهب، فبعد ظهر هذا اليوم سيصدر بيان الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية وحجم الصادرات والواردات، فإذا كانت البيانات إيجابية فهذا يعني المزيد من الهبوط لأسعار الذهب، والعكس في حالة كانت البيانات سلبية ستعطي دعماً للذهب ويغير اتجاهه إلى مستويات أعلى من 1980 دولاراً للأوقية.