بداية مرتفعة لأسعار النفط في انتظار بيانات مخزون النفط الأمريكي

صرح معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام انخفضت بحوالي 1.7 مليون برميل وذلك خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مخزونات البنزين إلى 2.4 برميل، وتتوقع الأسواق أن يرتفع المخزون إلى 1.1 مليون برميل في البيان الذي سيصدر اليوم من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وارتفع سعر نفط خام برنت في بداية تعاملات الفترة الآسيوية والأوروبية بنسبة 1.22% ليصل سعر برميل إلى 77 دولاراً حتى كتابة هذا الخبر، بعد انخفاضات التي شهدها في اليومين الماضيين بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي يهدد الطلب على النفط.

والسيناريو القادم المتوقع للنفط هو في حالة ما إذا جاءت البيانات التي ستصدر اليوم حسب توقعات الأسواق وأظهرت ارتفاعاً في المخزون فهذا يعني هبوطاً لأسعار النفط، أما إذا كانت القراءة سلبية وانخفض المخزون فسيكون النفط في وضع إيجابي للارتفاع نحو مستويات 80 دولارا للبرميل، فمع قرار أوبك خفض الإنتاج وقلة العرض العالمي وخطة الحكومة الأمريكية لإعادة ملء احتياطي النفط سيدعم الأسعار للصعود ويحد من الاتجاه الهبوطي .