وزير المالية يتابع عمل المراقبين الماليين بالجهات الممولة من الخزانة العامة

تابع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” خلال اجتماعه اليوم الإربعاء مع المراقبين الماليين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة سير العمل بالمراقبات والمشاكل التي تواجهها.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الميزانية المكلف ومدير مكتب شوؤن الوزارة ومدير مكتب الشؤون القانونية ومدير إدارة المراقبين، الإجراءات والآليات التي يتبعها المراقب المالي في قطاعات الدولة المختلفة بهدف حلحلة المختنقات التي تواجه سير عمله بما يعزز دوره في المحافظة على أوجه صرف المال العام وفق البنود المعتمدة من إدارة الميزانية.

وأوضح وزير المالية خلال الاجتماع الأثار السلبية التي قد تنتج جراء تأخر بعد المراقبين في إحالة تقرير المصروفات وتقارير الشفافية أولا بأول بما في ذلك الحساب الختامي للقطاع، داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود والمثابرة في العمل والإنجاز، لتسليم المطلوب حسب الجدول المعد من الإدارات الفنية بالوزارة.

من جانبهم استعرض المراقبين الماليين جملة من النقاط المهمة التي تشكل نوعاً من العراقيل لبعض جوانب العمل في المؤسسات المكلفين بها، والتي تم مناقشتها واقتراح الحلول لجلها وأخذ الإجراءات المناسبة لعددٍ منها.

