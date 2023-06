مجلس النواب يصدر القانون رقم 16 لسنة 2023 بتحديد الحد الأدنى للمرتبات بألف دينار في القطاعين العام والخاص

أصدر مجلس النواب القانون رقم 16 لسنة 2023 بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور، والذي نص على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات ألف دينار لكل العاملين في القطاعين العام والخاص.

وأشار مجلس النواب في القانون إلى أنه في حال كان مقابل العمل حصة في الإنتاج أو الخدمة وجب أن لا تقل قيمتها عن القيمة المحددة بهذا القانون، مشددا على كافة الجهات العامة والخاصة بضرورة تعديل جدول مرتباتها بما يتلاءم وأحكامهذا القانون.

