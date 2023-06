“أسامة حماد” يصدر تعليماته بتخصيص القيمة المالية المتبقية لاستكمال طريق “الكفرة – بوزريق” البالغ قيمته الإجمالية 61 مليون دينار

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “أسامة حماد” تعليماته بتخصيص القيمة المالية المتبقية لاستكمال مسافة 35 كيلو مترا لم يتم الانتهاء منها من إجمالي 90 كيلو مترا بطريق “الكفرة – بوزريق” والبالغ قيمته الإجمالية المتعاقد عليها 61 مليون دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة “أسامة حماد” صباح اليوم مع عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة “جبريل أوحيدة” بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي بحضور وزير المواصلات والنقل بالحكومة “عبد الحكيم الغزيوي”، وتم في الاجتماع بحث استكمال مشاريع التنمية في بلدية الكفرة وتسييل القيم المخصصة سابقا، بالإضافة إلى توفير متطلبات أهالي المنطقة.

