“شكشك” يبحث مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء خطة الشركة لتطوير الشبكة العامة

التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” والإدارات المختصة بالديوان مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” اليوم الأربعاء وذلك لمناقشة خطة الشركة لتطوير الشبكة خلال المرحلة المقبلة.

حيث تم خلال هذا الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الخطوات التي اتخذتها الشركة وخطتها لتفادي العجز المتوقع في انتاج الطاقة خلال الفترة الماضية متمناً دور الديوان في دعم الشركة وأثره الإيجابي على الشبكة .

و أكد رئيس مجلس ادارة الشركة حرصه و العاملين بالشركة على المحافظة على استقرار الشبكة وعزمهم على عدم تكرار معاناة المواطنين من الانقطاعات المختلفة للكهرباء .

كما استعرض مدير الادارة العامة للرقابة على قطاع النفط والكهرباء “عبد الباسط جبوع” استعراض ملاحظات الديوان وتوصياته حول أداء الشركة وشروع الادارة في تنفيذ مهام نموذجية لمراجعة حسابات الشركة العامة للكهرباء خلال العام 2023 م ومتابعة تنفيذ التعاقدات الجارية موضوع موافقات الديوان السابقة بهدف الزيادة من فاعلية أداء الادارات المختلفة بالشركة .

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