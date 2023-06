محافظ المصرف المركزي يُجري مباحثات بمقر وزارة الخزانة الأمريكية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق وفريق المصرف المرافق له، اجتماعا بمقر وزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية إيريك ماير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وممثلين عن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية.

وتناول الاجتماع التعاون المشترك لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

كما تطرق الاجتماع إلى نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وجهود المصرف المركزي بالمشاركة مع حكومة الوحدة الوطنية في الاستثمار في الطاقة المتجددة ورفع معدلات إنتاج النفط.

