خلال زيارة لروما.. الدبيبة يوقع عدد من الاتفاقيات الجديدة مع إيطاليا

عقد الوفد الليبي برئاسة رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اجتماعاً تقابليا مع الحكومة الإيطالية برئاسة رئيسةالوزراء “جورجيا ميلوني”.

حيث تم خلال هذا الاجتماع توقيع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقةحوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياهوالصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

كما ناقش الاجتماع متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك،والخطوات اللازم اتخاذها لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة.

وأكد “الدبيبة” على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، مشددا على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبياوإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

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