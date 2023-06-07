شاهد .. ليبيا وإيطاليا توقعان مذكرات تفاهم في عدة مجالات أبرزها مشاريع النفط

وقعت ليبيا وإيطاليا، الأربعاء، مذكرات تفاهم في مجالات أبرزها الاستثمار المشترك عبر مشاريع نفطية، في المناطق المغمورة بمنطقة حوض البحر المتوسط، واستثمارات بالمناطق اليابسة بحوض “غدامس” جنوب غرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك، خلال اجتماع وفد ليبي برئاسة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووفد إيطالي برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في العاصمة الإيطالية روما، بحسب بيان صادر عن “منصة حكوماتنا” (تابعة للحكومة الليبية).

وفي وقت سابق اليوم، وصل الدبيبة مع عدد من وزراء الحكومة الليبية إلى روما، في زيارة رسمية تستمر يومين.

ووقع الطرفان “مذكرات تفاهم شملت مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك بمشاريع نفطية، في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط، واستثمارات بالمناطق اليابسة بحوض “غدامس” جنوب غربي العاصمة طرابلس.

كما شملت المذكرات “مجالات معالجة المياه والصرف الصحي والربط الكهربائي، والهجرة، وحماية الحدود”، وفق البيان.

وأضاف البيان أن الدبيبة أكد على “ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين”.

وشدد على “أهمية دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين”.

وناقش الاجتماع “متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا، وتحديد موعد نهائي لذلك”.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حظرت المفوضية الأوروبية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت لآخر.

ومنذ ذلك الوقت تحاول الحكومات الليبية المتعاقبة رفع الحظر الأوروبي، غير أن الاتحاد يجدده كل عام بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب وذلك بعد مراجعة دورية لتحديث قائمة الاتحاد لسلامة الطيران فوق الأجواء الأوروبية.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني 2023، وقعت مؤسسة النفط الليبية وشركة الطاقة الإيطالية “إيني” صفقة استثمارية في قطاع الغاز بقيمة 8 مليارات دولار، خلال زيارة ميلوني للعاصمة الليبية طرابلس.