حكومة الوحدة توّقع مع الحكومة الإيطالية على عددٍ من مذكرات التفاهم

روما 07 يونيو 2023 (وال)- وقّعت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني في روما اليوم الأربعاء، على عددٍ من مذكرات التفاهم.

وذكرت حكومة الوحدة – على صفحتها الرسمية – أن الطرفين وقعا خلال اجتماع تقابلي على مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك، والخطوات اللازم إتخاذها لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة.

وأكد رئيس الحكومة بحسب المصدر على لزوم اتخاذ خطوات فعّلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، مشددًا على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين. (وال)

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