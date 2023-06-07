توقيع مذكرات تفاهم بين ليبيا وإيطاليا

عقد الوفد الليبي برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً تقابليا، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإيطالية روما، مع الحكومة الإيطالية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

ووقع الطرفان خلال الاجتماع، مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

وناقش الاجتماع متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك، والخطوات اللازم اتخاذها لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة.

وأكد الدبيبة على لزوم اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، مشددا على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، بحسب ما نقلت منصة “حكومتنا”.

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