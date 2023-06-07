حمّاد يُصدر تعليماته بعودة ضخ المياه بشكلٍ عاجل لمنطقة سلطان بعد مناشدات سكانها

سلطان 06 يونيو 2023 (وال)- أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية د. أسامة حماد، جولة تفقدية لأوضاع منطقة سلطان شرق مدينة أجدابيا، وذلك تلبية لدعوات أهالي المنطقة، التي طالبوا فيها بحلحلة مشاكل توقف إمدادات المياه عن عدة أحياء في المنطقة منذ 15 يومًا.

وبحسب الصفحة الرسمية للحكومة؛ فقد التقى رئيس الحكومة فور وصوله رفقة وزير الموارد المائية محمد دومه، ورئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي م. ناصر بوبطينة، بمجلس أعيان وحكماء المنطقة وسكانها، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم.

وعلى إثر ذلك تحرك رئيس الحكومة على الفور لتفقد خط إمدادات النهر الصناعي المتوقف بالمنطقة، والذي أثر على أكثر من 80 عائلة من سكان المنطقة فضلا على تأثير ذلك على الخط (الرعوي).

وبعد الاستماع إلى شروحات وافية حول وضع إمدادات المياه وخط المياه بالمنطقة الوسطى من مدير شركة المياه والصرف الصحي رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي، وأسباب انقطاع المياه والتعديات الحاصلة على الخط وتأثيره على الأمن المائي، وعملية تركيب الوصلات غير الشرعية على مسار النهر.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لكل الجهات ذات العلاقة بضرورة عودة المياه إلى المنطقة في الساعات القادمة، والعمل على تنظيم وضع مسارات إمدادات المياه على مستوى المنطقة، وتصحيح وضع كل الوصلات وأماكن تخزين المياه في المنطقة بعد عودتها إلى الأهالي.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي، على أن خط النهر يقوم بتغذية أكثر من 3 مليون نسمة من الشعب الليبي، مؤكدًا أن أي تعدي على خطوط المياه، يؤثر على عملية الإمداد المائي للمناطق والمدن الأخرى، منوها على عدم الإقتراب من الصمامات إلا من قبل ذوي الاختصاص.

في ختام جولته، أكد رئيس الوزراء لسكان المنطقة إصداره قرارًا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الخدمات العامة أجدابيا، وتوفير الإمكانيات اللازمة لعودة العمل بالشركة، متعهدًا بتنفيذِ عددٍ من احتياجات المنطقة، والتي تتمثل في إعادة العمل بمركز “شهوان” الصحي لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتجهيزه بكل المستلزمات بعد إتمام عملية صيانته، مؤكدًا على ضرورة حماية أعمدة الإنارة بالمنطقة من التعديات.

هذا وثمن أهالي المنطقة حضور رئيس الحكومة وتدخله العاجل لتلبية مطلبهم والاستماع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم، حيث أكد رئيس الحكومة على أن هدف الحكومة وكل وزرائها هو تلبية احتياجات المواطنين وحقوقهم التي يجب أن تكون واجبة النفاذ. (وال)

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