ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” خطة الشركة لتطوير الشبكة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الخطوات التي اتخذتها الشركة وخطتها لتفادي العجز المتوقع في إنتاج الطاقة خلال الفترة القادمة، مؤكدا حرصه والعاملين بالشركة على المحافظة على استقرار الشبكة وعزمهم على عدم تكرار معاناة المواطنين من الانقطاعات المختلفة للكهرباء.

من جانبه أكد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة تكتيف الجهود والتركيز على الانتهاء من العمرات الحالية في الوقت المستهدف لمواجهة الدورة الصيفية القادمة بالتركيز على المحطات الرئيسية بالمنطقتين الغربية والشرقية.

The post “شكشك” يبحث مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء خطة الشركة لتطوير الشبكة خلال المرحلة المقبلة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا