شاهد.. موقف إنساني لطبيبة ليبية على متن طائرة يثير ردود افعال واسعة .. مالقصة ؟

حظيت طبيبة ليبية على متن طائرة للخطوط الجوية الأفريقية، ردود افعال واعجاب واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب موقفها الانساني تجاة حالة مرضية مفاجئة على متن الرحلة.

وفي السياق، تقدمت شركة الخطوط الجوية الأفريقية بخالص الشكر والتقدير للدكتورة الليبية ((هبة الهادي يونس)) والتي كانت في الموعد، بتلبية نداء طاقم الضيافة على رحلة القاهرة طرابلس، بوجود حالة مرضية مفاجئة على متن الرحلة.

قامت الطبيبة هبة بالتعامل مع الحالة وبكل حرفية، وملازمة الراكب طوال الرحلة.

ومن هذا المنطلق وعرفاناً من شركة الخطوط الافريقية، ومن خلال إدارتها تم منح الدكتورة واسرتها تذاكر مجانية تقديراً لما قدمته من جهود لإنقاذ حياة الراكب ووصول الرحلة الي مقصدها بسلام.

وتفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع على الموقف الإنساني للطبيبة الليبية حيث أجمعت ردود الفعل والتعليقات على منشور الشركة بالشكر للطبيبة .