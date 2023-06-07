حمّاد يبحث استكمال طريق الكفرة بوزريق مع النائب عن المدينة ووزير المواصلات

بنغازي 07 يونيو 2023 (وال)- بحث رئيس مجلس الوزراء د. أسامة حماد، مع عضو مجلس النواب عن المدينة جبريل أوحيدة، ووزير المواصلات والنقل عبد الحكيم الغزيوي، استكمال مشاريع التنمية في بلدية الكفرة وتسييل القيم المخصصة سابقًا لها من قبل لجنة الأزمة لإنشاء عددٍ من الحدائق والمتنزهات بالمنطقة والصيانة الطارئة، بالإضافة إلى توفير متطلبات أهالي المنطقة.

وبحسب الصفحة الرسمية للحكومة؛ فقد أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتخصيص القيمة المالية المتبقية لاستكمال مسافة 35 كيلو متر لم يتم الإنتهاء منها من إجمالي 90 كيلو متر بطريق الكفرة بوزريق، حيث تبلغ إجمالي القيمة المتعاقد عليها 61 مليون دينار ليبي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال