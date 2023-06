اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والشركة العامة للكهرباء تناقش تسوية ديون الشركة مع الجهات العامة

بحثت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والشركة العامة للكهرباء خلال اجتماعها صباح الأربعاء تسوية ديون الشركة مع الجهات العامة.

وتابعت اللجنة تسويات الشركة مع وزارة المالية بشأن متطلبات حساب تكاليف الكهرباء والمطابقات الخاصة بالوقود والغاز مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز وغيرها من شركات النفط الاخري.

وناقش الاجتماع استهلاك الجهات العامة واعتماد موازين المراجعة من ديوان المحاسبة، إضافة إلى قضية الربط الضريبي للشركة مع مصلحة الضرائب طيلة السنوات الماضية والإعفاءات من غرامات التأخير.

