تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 08 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 08 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8307 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.173 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0111 دينار، والدولار الكندي 3.615 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2069 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.288 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3152 دينار، والدينار التونسي 1.5504 دينار، والدرهم المغربي 0.4753 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: