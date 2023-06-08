منظمة اليونيسيف: 95% من بيئة ليبيا صحراوية أو شبه صحراوية

طرابلس 08 يونيو 2023 (وال) – أوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن تصنيف أكثر من 95% من بيئة ليبيا صحراوية أو شبه صحراوية.

و حذّرت المنظمة من اتساع التصحّر الذي يعيد تشكيل الطبيعة في ليبيا، حيث تُستبدل المساحات الخضراء بالمباني الخرسانية، مشددة على الحاجة إلى حماية واستعادة المناطق الخضراء، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية حسب قولها.

وقالت “اليونيسيف” في منشور ها، إنها تعمل مع الشباب وشركائها، لاتخاذ إجراءات لاستعادة وحماية البيئة في ليبيا للأطفال، حتى يتمتعوا بمستقبل أكثر اخضرارًا. (وال _ طرابلس)

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