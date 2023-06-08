الاتجاه نحو الاتفاق على إصلاحات بشأن سياسة اللجوء

لوكسمبورج 08 يونيو 2023 (وال) – يسعى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، إلى الاتفاق على مشروع إصلاحات لسياسات اللجوء في الاتحاد خلال اجتماعهم، اليوم الخميس، في لوكسمبورج على خلفية ارتفاع أعداد المهاجرين.

وتتضمن قائمة الإصلاحات قيد الدراسة، إدخال عمليات فحص أولية لطالبي اللجوء في غضون أسابيع من وصولهم إلى دول التكتل في مرافق الاستقبال على حدود الاتحاد الأوروبي، وإذا لم تكن لدى مقدم الطلب فرصة للحصول على اللجوء، فستتم إعادته على الفور.

كما تتضمن إنشاء آلية تضامن إلزامية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها أعداد كبيرة من المهاجرين الوافدين.

و سيشمل ذلك نقل عدد متفق عليه من طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء في الاتحاد، أما بالنسبة للدول غير الراغبة أو غير القادرة على قبول المهاجرين، الذين تم نقلهم فسوف يتم تقديم الدعم المالي بدلاً من ذلك. (وال _ لوكسمبورج)

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