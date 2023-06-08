وكيل وزارة السياحة تلتقي أعضاء برلمان الشباب المشاركين في برنامج تعزيز الثقافة المدنية والسياسية

طرابلس 08 يونيو 2023 م (وال) – عبرت وكيل وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية حنان سليمان، خلال اللقاء الذي أجرته مع أعضاء برلمان الشباب الليبي المشاركين في برنامج تدريب بناء القدرات وتعزيز الثقافة المدنية والسياسية، عن ترحيبها بالشباب البرلمانيين، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.

هذا وأكد الشباب خلال اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء بمقر الوزارة، على أهمية قطاع السياحة في تعزيز التواصل والاستقرار وإرساء السلام، ودوره في بناء اقتصاد متنوع.

وعبر البرلمانيون الشباب في ختام الزيارة، عن إعجابهم بالمعالم الثقافية والمزارات السياحية، وأعمال الترميم والصيانة التي شهدتها المدينة القديمة، معربين عن تقديرهم لجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس على جهوده في إظهار المدينة في أزهى حلة، ولوزارة السياحة على الجولة والمعلومات التي قدمت لهم خلال الزيارة.

يشار إلى أن فريق العمل بوزارة السياحة، نظم جولة للضيوف، بمدينة طرابلس القديمة، شملت معمل الرخام، وقوس ماركوس أوروليوس، وزيارة المباني الممتدة على طول شارع الفرنسيس، بما في ذلك (حوش محمود، وبيت أسكندر للفنون)، والاطلاع على المعالم بمحيط ميدان السيدة مريم، وسوق القزدارة.

الجدير بالذكر أن، برنامج تدريب بناء القدرات وتعزيز الثقافة المدنية والسياسية، نظمته مفوضية المجتمع المدني، بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة (أيفس) للنظم الانتخابية. (وال _ طرابلس)

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