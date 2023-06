لتفادي العجز المتوقع في الصيف.. شكشك والمشاي يبحثان خطة تطوير شبكة الكهرباء

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” خطة الشركة لتطوير الشبكة خلال المرحلة القادمة.

ووفق ديوان المحاسبة، فقد استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الخطوات التي اتخذتها الشركة وخطتها لتفادي العجز المتوقع في إنتاج الطاقة خلال الفترة الماضية مثمناً دور الديوان في دعم الشركة وأثره الإيجابي على الشبكة.

من جانبه، أثنى رئيس الديوان على أداء الشركة في المرحلة السابقة، مؤكداً على ضرورة تكتيف الجهود والتركيز على الانتهاء من العمرات الحالية في الوقت المستهدف لمواجهة الذورة الصيفية القادمة بالتركيز على المحطات الرئيسية بالمنطقتين الغربية والشرقية .

بدوره، تولى مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع النفط والكهرباء “عبد الباسط جبوع” عرض ملاحظات الديوان وتوصياته حول أداء الشركة وشروع الإدارة في تنفيذ مهام نموذجية لمراجعة حسابات الشركة العامة للكهرباء خلال العام 2023 م.

كما استعرض “جبوع” متابعة تنفيذ التعاقدات الجارية موضوع موافقات الديوان السابقة بهدف الزيادة من فاعلية أداء الإدارات المختلفة بالشركة.

المصدر: ديوان المحاسبة

