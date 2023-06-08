شركة السرير تتمكن من إعادة تشغيل معمل غاز إجخرة

طرابلس 08 يونيو 2023 (وال) – تمكنت الفرق الفنية التابعة لشركة السرير للعمليات النفطية، في إعادة تأهيل معمل استغلال غاز إجخرة في المنطقة التعاقدية ” 91 “، الذي توقف عن العمل منذ يوليو العام 2013م.

هذا وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط ـ على صفحتها الرسمية أمس الأربعاء ـ ، إنه تم البدء في ضخ الغاز والمكثفات من المعمل، إلى حقل الساحل التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وكذلك ميناء الزويتينة النفطي، حسب المواصفات القياسية المعتمدة. (وال _طرابلس)

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