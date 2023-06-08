“لارمو” يدعو إلى التعاون الإقليمي لاستعادة الأموال الليبية في الخارج

أكد مدير مكتب” لارمو” لإسترداد الأموال محمد منسلي على ضرورة قيام دول المنطقة بتعزيز التعاون وإنشاء شبكة من المكاتب لاستعادة وإدارة الأموال المنهوبة .

جاءت تصريحات منسلي خلال مؤتمر استمر ثلاثة أيام في الرباط واختتم يوم الأربعاء .

وكان الحدث الذي نظمته وزارة العدل المغربية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومعهد سيراكيوز الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان تحت شعار تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل نهج متكامل لتحقيق العدالة الجنائية وحقوق الإنسان والتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسل الأموال .

وقال منسلي أن لارمو المكتب الأول والوحيد المعني باستعادة الأصول المسروقة وإدارة الأموال المستردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

ومن الجدير بالذكر أن شبكة “كارن” الدولية لإسترداد الأصول دعت لارمو لإنشاء فرع من الشبكة وترأسه في شمال إفريقيا لتحسين أداء عمليات استرداد الأصول على المستوى الإقليمي .

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