تقرير| المصرف الإفريقي للتنمية: إفريقيا تمتلك الشراكات والتقنيات اللازمة لاجتثاث الجوع

ديربان 08 يونيو 2023 (وال) – صرح رئيس المصرف الإفريقي للتنمية، الدكتور أكينوومي أديسينا، مساء أمس الأربعاء، أن إفريقيا تتمتع بالشراكات والتقنيات اللازمة للقضاء على الجوع.

واعتبر الدكتور ” أديسينا”، على هامش فعالية “الأسبوع الثامن للأعمال الزراعية والعلوم في إفريقيا” الذي بدأت أعماله يوم الإثنين في ديربان (جنوب إفريقيا)، أن المطلوب هو اتخاذ إجراءات تشمل التمويل القوي.

وقال “أديسينا”، أمام لفيف من الفاعلين في البحث العلمي والابتكار في مجالي الزراعة والأعمال الزراعية في إفريقيا، “يجب علينا تعبئة أفضل ما في العلوم والتكنولوجيا والابتكارات لدفع نظام زراعي أكثر إنتاجية وكفاءة وقدرة تنافسية”.

وينظم “منتدى الأبحاث الزراعية في إفريقيا” هذه الفعالية، بالاشتراك خاصة مع حكومة جنوب إفريقيا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والمصرف الإفريقي للتنمية، والمجموعة الاستشارية للأبحاث الزراعية الدولية.

ومن ضمن الشركاء الآخرين، هناك أيضا صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية.

من جانبها، صرحت مفوضة الاتحاد الإفريقي للاقتصاد الريفي والزراعة، السفيرة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، أن هذه الفعالية جاءت في الوقت المناسب، لأن العالم يواجه جائحة الجوع الناجم عن عوامل متعاقبة، منها “كوفيد-19″، وتغير المناخ.

وذكرت “ساكو” أن إفريقيا بحاجة إلى الاستفادة من إمكاناتها، بما يشمل العلم، وأن تتبنى موقفا استباقيا بدلا عن رد الفعل على الصدمات، حاثة القارة على الاستفادة من سكانها الشباب ورأسمالها الطبيعي الهائل.

وقالت ساكو “دعونا نطلق العنان لإمكاناتنا، يجب علينا إطعام الأفارقة، بل يجب علينا إطعام العالم”.

من جهته، أبرز رئيس المنتدى، أليون فال، العلاقة المتداخلة بين تغيّر المناخ والإنتاج الزراعي، قائلا “يستوجب تغيّر المناخ وتأثيره على القارة أساليب عمل جديدة في جميع جوانب مجتمعنا تقريبا”.

وأوضح أن “المزارعين الشباب في إفريقيا لن يتبنوا مناهج قائمة على الطبيعة إلا إذا قُدمت لهم بشكل جيد وبأسعار معقولة وكانت مزودة بخدمات تكنولوجية”.

من ناحيته، كشف “أديسينا” أن النظم الغذائية الإفريقية لديها القدرة على إطلاق تريليون دولار أمريكي خلال السنوات السبع المقبلة.

وقال “من أجل تحقيق ذلك، يجب علينا تعزيز ودعم المجموعة الاستشارية للأبحاث الزراعية الدولية بمزيد من الموارد، والحرص على عملها من أجل تقدم إفريقيا، وفقا لأولوياتنا، ودعم مؤسسات البحث والتطوير الإقليمية، مثل منتدى الأبحاث الزراعية في إفريقيا والمنظمات الإقليمية والأبحاث الزراعية”.

وتشمل مبادرات المصرف الإفريقي للتنمية، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الإفريقي، قمة “إطعام إفريقيا”، المنعقدة في يناير الماضي بالعاصمة السنغالية داكار، والتي ضمت 34 رئيس دولة وحكومة.

وأضاف الدكتور” أديسينا “من خلال العمل مع شركاء التنمية من جميع أنحاء العالم ومفوضية الاتحاد الإفريقي وشركات القطاع الخاص ومراكز الأبحاث الزراعية العالمية والوطنية، أعددنا مواثيق ضمان الأغذية والزراعة لصالح 41 دولة”.

ولفت إلى أن شركاء القمة استفادوا من نجاحها، وتمكنوا من تعبئة 72 مليار دولار أمريكي حتى الآن لدعم المواثيق الوطنية.

وقدم “أديسينا” جوائز المنتدى القيادية 2023 للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار الزراعيين في إفريقيا إلى كل من المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية “نغوزي أوكونجو إيويالا”، ومفوضة الاتحاد الإفريقي للزراعة والاقتصاد الريفي السفيرة ساكو، والمدير التنفيذي للمنتدى الدكتور” ييمي أكينباميجو”، ووزير الزراعة والبنية التحتية الريفية السنغالي السابق “بابا عبد الله ساك”، ورئيس المصرف الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبنك) البروفيسور بينيديكت أوراما، وكان أديسينا قد فاز بالجائزة سنة 2016.

ويجمع الأسبوع الثامن للأعمال الزراعية والعلوم في إفريقيا، وهو منصة قاريّة رئيسية للفاعلين في مجال الأبحاث الزراعية والأعمال الزراعية والابتكار في إفريقيا، 1500 من الفاعلين المعنيين كل ثلاث سنوات لتقييم التقدم المحرز في البحث والابتكار، ومشاركة المعلومات، وإنشاء تحالفات تجارية، وتحديد أولويات العمل المشترك.

يشار إلى أن الدورة السابعة لهذه الفعالية أقيمت في يونيو 2016 بالعاصمة الرواندية كيغالي. (وال _ ديربان)

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