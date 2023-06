تراجع الدولار وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية والعالمية

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، على الرغم من حصوله على بعض الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويأتي ذلك في حين، يُقيّم المتداولون إمكانية رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة مرة أخرى، حتى لو امتنع عن ذلك الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات على نحو متزايد إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية والعالمية قد تشهد المزيد من الارتفاع، وذلك بعد إقدام بنك كندا المركزي وبنك الاحتياطي الأسترالي على زيادات مفاجئة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ورفع بنك كندا أمس الأربعاء سعر الفائدة لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عامًا عند 4.75% بعد توقف أربعة أشهر، في حين رفع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أعلى مستوى في 11 عامًا، محذرًا من مزيد من الرفع في المستقبل.

واستقر الدولار الكندي في أحدث تعاملات عند 1.3365 للدولار، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.3321 للدولار في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: “يشير بنك كندا إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة يمكن أن يحدث وهذا ما دفع الجميع إلى إعادة النظر في أن الاحتياطي الاتحادي سيتوقف بعد رفع أسعار الفائدة في يوليو”.

هذا وتراجع الدولار الأميركي على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة، وصعد الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.2449 دولار وارتفع اليورو 0.08% أيضا إلى 1.0707 دولار.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.21% إلى 139.85، مع تلقي العملة اليابانية دعمًا من بيانات أظهرت اليوم الخميس نمو اقتصاد البلاد 2.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو معدل أعلى بكثير من تقدير أولي أشار لنمو 1.6%.

وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 104.02، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.7914%، بعد أن ارتفع نحو 10 نقاط أساس مسجلاً ذروة عند 3.801% أمس الأربعاء.

وتتوقع أسواق المال احتمالاً بنسبة 29% لأن يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

واستقر اليوان الصيني في الخارج بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 7.1469 للدولار، بعد أن انخفض إلى 7.1527 في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر نوفمبر.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعًا في مايو بينما واصلت الواردات الانخفاض، مما أثار شكوكًا في الانتعاش الاقتصادي الهش بالبلاد.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.18% إلى 0.6665 دولار، بعد أن انخفض 0.3% تقريبًا في الجلسة السابقة، في حين صعد نظيره النيوزيلندي 0.22% إلى 0.6050 دولار، معوضًا بعض الانخفاض الذي سجله أمس الأربعاء وبلغ 0.7%.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 23.39 للدولار.

The post تراجع الدولار وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية والعالمية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا