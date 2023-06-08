دعم حكومي مباشر لاتحاد الكرة والأندية المشاركة في الدوري السداسي

أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، أمس الأربعاء7 يونيو 2023، استلام صك مالي بقيمة 3 ملايين و500 ألف دينار كدعم مقدم من وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية لإقامة الدوري السداسي لكرة القدم الليبي للعام الحالي 2023، للمرة الثانية في تونس.

وأكد الشلماني خلال تصريحات صحفية، دعم الحكومة لجميع الأندية الستة المشاركة في نهائيات الدوري السداسي بمبلغ 3 ملايين دينار لكل ناد، لزوم التنقل والفنادق وإيجار ملاعب التدريب، وأجور الملاعب والحكام، وتقنية الفيديو المساعد وغيرها من الأمور اللوجستية.