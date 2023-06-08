موقع ايطالي: “إيني” الإيطالية توقع مذكرة تفاهم بشأن مبادرات انتقال الطاقة في ليبيا

وقعت شركة إيني الإيطالية أمس الأربعاء مذكرة تفاهم بهدف دراسة وتحديد الفرص مع ليبيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد .

وقالت الشركة الإيطالية، أن الخطوة جاءت تماشياً مع استراتيجية إيني وأهداف الحكومة الليبية في تسريع إزالة الكربون ومسارات انتقال الطاقة وجاء ذلك في إطار زيارة رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى إيطاليا، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي .

بدورها، ستعمل شركة إيني على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر تقليل حرق الغاز الروتيني والانبعاثات الهاربة والتنفس، فضلاً عن المشاريع المحتملة لتقليل الانبعاثات من القطاعات التي يصعب تخفيفها.

كما سيجري العمل على تحديد موارد الغاز الإضافية من الحقول الموجودة والتي يمكن تطويرها كجزء من مشروع متكامل للسوق المحلي وربما للتصدير فيما سيتم تقييم الحلول الجديدة لتطوير الطاقة المتجددة ومبادرات كفاءة الكهرباء في الدولة.

جدير بالذكر أن شركة إيني هي المنتج الدولي الرئيسي للغاز في ليبيا مع حصة 80 ٪ من الإنتاج الوطني (1.6 مليار قدم مكعب في اليوم عام 2022). وتعمل الشركة في ليبيا منذ عام 1959 وتتمتع بمحفظة كبيرة من الأصول في التنقيب والإنتاج والتطوير هذا وتتم أنشطة الإنتاج من خلال المشروع المشترك لشركة مليته الليبية للنفط والغاز بي في (إيني 50٪ والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط 50٪). وبلغ إنتاج الأسهم 165000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2022 .

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