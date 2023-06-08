الكفرة| قطع الكهرباء عن المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية

الكفرة 08 يونيو 2023 (وال) _ أوضح مسؤول دائرة الكهرباء في مدينة الكفرة المهندس “فتحي اخريم”، في تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ عن الوضع الكهربائي للمدينة: إنه تم قطع الكهرباء عن المدينة بالكامل بشكل احترازي، بسبب سوء الأحوال الجوية التي أحاطت بالمدينة منذ بداية يوم أمس الأربعاء.

وذكر “اخريم”، إن عاصفة ورياح قوية ضربت المدينة الأسبوع الماضي، صاحبتها أمطار رعدية سببت في تعطل العديد من أجزاء الشبكة وتضررت أجزاء منها، وبعد تشكيل غرفة طوارئ تابعة لشركة الكهرباء بمدينة الكفرة، تكاتفت الجهود وتم تسخير كافة الإمكانيات لحلحلة المشاكل.

وتابع: كانت مدينة الكفرة أمس على موعد مع عاصفة رملية ورياح قوية، أدت لكسر عديد من أعمدة الكهرباء وسقوط بعضها، فتم فصل الكهرباء على كامل المدينة بشكل احتياطي، وعزل المعدات تجنبا لأي أضرار قد تلحق بالشبكة.

وفي الختام، أكد، إعطاء الإذن بإعادة التغذية بعد أن هدأت الأحوال الجوية بالمدينة، والبدء في إعادة تشغيل المحطات ليعود الكهرباء لكامل أرجاء المدينة خلال الساعات القادمة، ليتم بعدها حصر الأضرار ومعرفة الأجزاء التي تعرضت للعطل خلال العاصفة. (وال _ الكفرة) ف و

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