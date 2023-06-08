خاص.. السيولة يفصح لصدى عن وصول 29 مليون إلى الكفرة .. وهذه التوزيعات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات اليوم الخميس شحنة سيولة بقيمة 29 مليون دينار لمطار مدينة الكفرة.

خصص منها مليون لفرع مصرف الوحدة منها 3 مليون لفرع المصرف الزراعي تازربو و 15 مليون لفروع مصرف الجمهورية ، و 4 مليون لفرع مصرف شمال أفريقيا، ويؤكد فريق السيولة استمرار نقل شحنات سيولة بشكل منتظم حتى حلول عيد الاضحى المبارك .

وذلك في اطار استمرار تنفيذ خطة مصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بنغازي .

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