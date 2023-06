مذكرة تفاهم مع “إيني” بشأن الطاقة في ليبيا

وقعت شركة إيني الإيطالية، مذكرة تفاهم لدراسة وتحديد الفرص مع ليبيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد.

جاء ذلك في إطار زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى إيطاليا، حيث أوضحت الشركة الإيطالية في بيان لها، الأربعاء، أن الخطوة جاءت تماشيًا مع إستراتيجية “إيني” وأهداف الحكومة الليبية في تسريع إزالة الكربون ومسارات انتقال الطاقة.

بدورها، ستعمل شركة إيني على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر تقليل حرق الغاز الروتيني والانبعاثات الهاربة والتنفس، فضلاً عن المشاريع المحتملة لتقليل الانبعاثات من القطاعات التي يصعب تخفيفها.

كما سيجري العمل على تحديد موارد الغاز الإضافية من الحقول الموجودة والتي يمكن تطويرها باعتبارها جزءًا من مشروع متكامل للسوق المحلي وربما للتصدير، فيما ستقيّم الحلول الجديدة لتطوير الطاقة المتجددة ومبادرات كفاءة الكهرباء في الدولة.

وتعمل الشركة في ليبيا منذ عام 1959 وتتمتع بمحفظة كبيرة من الأصول في التنقيب والإنتاج والتطوير، حيث تُنجَز أنشطة الإنتاج من خلال المشروع المشترك لشركة مليته الليبية للنفط والغاز بي في بنسبة ربح متساوية (إيني 50٪ والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط 50٪).

وبلغ إنتاج الأسهم 165000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2022.

المصدر: موقع “ديكود 39” الإيطالي

