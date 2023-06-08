بداية موسم الحصاد بحقول مشروع السرير الجنوبي

جالو 08 يونيو 2023 (وال)- يبدأ مع مطلع فصل كل صيف؛ موسم الحصاد لحقول وأراضي مشروع السرير الجنوبي والذي تغطي مزروعاته آلاف الهكتارات وسط الصحراء الليبية، وما يحمله هذا الموسم من خير ووفرة بالإنتاج.

وقال جمال محمد مهندس بالإنتاج الزراعي لمراسل – وال – ” إن حصاد محصول البرسيم والذي يستعمل علف حيواني، وكذلك تجميع الحبوب وتعبئة الأكياس ونقلها للمخازن كل ذلك يعتبر في ذروة باكورة الإنتاج هذا العام.

ويقع مشروع السرير الجنوبي على بعد أكثر من 300 كيلو متر جنوب شرق مدينة جالو، ويمثل المزرعة الخلفية للمنتوج الزراعي الليبي. (وال)

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