“الدبيبة” يتابع مع رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية مناشط والصعوبات التي تواجه الغرفة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس بمدينة روما، خلال لقاءه مع رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية “نيكولا كوليكي” مناشط الغرفة والصعوبات التي تواجهها.

وأكد “الدبيبة” خلال اللقاء على ما تم الاتفاق عليه مع ميلوني بشأن عقد مؤتمر اقتصادي إيطالي ليبي موسع، على هامش أول اجتماعات اللجنة العليا الليبية الإيطالية المشتركة، للتنسيق من خلال غرفة التجارة الإيطالية الليبية.

وأوضح “نيكولا” لرئيس حكومة الوحدة بأن حجم التعاون الاقتصادي ودور الغرفة في دعم التعاون ومعالجة الاشكاليات المتعلقة بالطيران والتأشيرات، ستساهم في زيادة النشاط التجاري بين البلدين.

وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة “محمد بن عياد”.

