الداخلية تعلن اقفال شركة للخدمات السياحية في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن قيام إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية باقفال شركة للخدمات السياحية .

ويأتي ذلك بناء على تعليمات السيد النائب العام بشأن التحقيقات الجارية المتعلقة بالشكوى المقدمة بشأن مقر شركة السلوان للخدمات السياحية الواقعة بشارع الوادي بالقرب من جنان النوار ببلدية طرابلس المركز.

وعليـه توجهت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023م لمقر الشركة وقامت باقفالها بناء على التعليمات الصادرة بالخصوص .

واتخذت كافة الاجراءات القانونية وتكليف دوريات بالتواجد أمام مقر الشركة لحين انتهاء التحقيقات.