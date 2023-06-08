المركزي: نفقات مجلس النواب والجهات التابعة بلغت أكثر من 688 مليون دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له عن إجمالي مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال الفترة من 1 يناير إلى غاية 31 مايو والتي تجاوزت 688 مليون دينار حيث بلغ مصروفات ديوان المجلس حوالي 63 مليون دينار، والمجلس الأعلى للقضاء 5 مليون دينار، ودار الافتاء الليبية 3.6 مليون دينار، والمحكمة العليا 18.5 مليون، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكثر من 5.6 مليون، والهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة حوالي 160 ألف، والمجلس التخطيط الوطني 2.2 مليون دينار.

كما بلغت مصروفات مجلس الثقافة العام 1.1 مليون ، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية حوالي أكثر من 157.9 مليون، ومركز الرقابة الإدارية 328 مليون دينار، وهيئة الرقابة الإدارية- المنطقة الشرقية حوالي 15 مليون، وديوان المحاسبة 42.9 مليون دينار، وديوان المحاسبة المنطقة الشرقية أكثر من 18.6 مليون دينار، وهيئة صياغة الدستور 1.1 مليون دينار .

وبلغت مصروفات المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات القاهرة (الخارجي) 6.1 مليون، والمركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات القاهرة (المحلي) 1.6 ، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان 2.9 مليون دينار،ومجلس الأمن القومي 14.5 مليون، وكلية العلوم الشرعية الإفتاء حوالي 283 ألف دينار بإجمالي مصروفات للمجلس الوجهات التابعة له 688.9 مليون دينار

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