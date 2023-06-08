بالأرقام.. المركزي يفصح عن إجمالي الصكوك المقبولة عبر نظام المقاصة .. وتفاصيل مالية الدولة

أكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه اليوم عن الإيرادات والنفقات أن إيرادات النقد الأجنبي الموّردة الي مصرف ليبيا المركزي خلال 1 يناير إلى غاية 31 مايو حوالي 18.7 مليار دولار.

كما كشف عن إستمرار تدني إيرادات الضرائب والجمارك ،حيث بلغت اجماليها 362 مليون دينار، وبلغت إيرادات بيع المحروقات (صفر).

وبحسب المركزي فمثّل بند المرتبات 71٪ من اجمالي الانفاق ، على أن تخصم فاتورة المحروقات من مبيعات النفط .

وأكد المركزي عن توزيع مبلغ 43 مليار دينار لفروع المصارف التجارية ، وأن اجمالي الصكوك المقبولة عبر نظام المقاصة الالكترونية حوالي 1,098,976 صكًا بقيمة اجمالية حوالي 27 مليار دينار.

وبلغ عدد البطاقات المحلية 1,866,333 بطاقة، كما بلغ اجمالي عدد نقاط البيع 47,445 جهازاً، كم وصل عدد المحافظ الإلكترونية 138,871 .

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