حمّاد يصدر تعليماته بتخصيص عدد “2” سيارة إطفاء لبلدية تازربو لمكافحة الحرائق

بنغازي 08 يونيو 2023 (وال)- التقى رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد الخميس، عضو مجلس النواب محمد موسى دومة، وعميد بلدية تازربو إبراهيم جاد الله فرج.

وبحسب الصفحة الرسمية للحكومة؛ فإن رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، اطلّع على احتياجات بلدية تازربو، وعلى الوضع العام في البلدية عقب اندلاع عدة حرائق بغابات النخيل.

وفي هذا الصدد؛ أصدر رئيس الوزراء بعد تواصله المباشر مع وزير الموارد المائية د. محمد دومة، تعليماته بدعم جهاز الدفاع المدني، وتخصيص عدد “2” سيارة إطفاء للبلدية لمواجهة الحرائق، بالإضافة إلى تخصيص قيمة مالية لتعويض المتضررين جرّاء الحرائق في المنطقة. (وال)

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