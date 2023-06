المصرف المركزي: إجمالي إيرادات الدولة هذا العام حتى نهاية مايو بلغت 47.7 مليار دينار والإنفاق وصل إلى 32.1 مليارًا

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الخميس بأن إجمالي إيرادات الدولة هذا العام حتى نهاية شهر مايو بلغت حوالي 47.7 مليار دينار فيما وصل الإنفاق الحكومي خلال هذه الفترة إلى نحو 32.1 مليارًا، أي بفائض يناهز 15.6 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأن قرابة 98% من إيرادات الدولة هي من الإيرادات النفطية التي بلغت نحو 46.7 مليار دينار من المبيعات النفطية والإتاوات على الشركات الأجنبية عن هذه السنة وسنوات سابقة، فيما لم تتجاوز الإيرادات السيادية الأخرى مليار دينار توزعت بين 296 مليون دينار من إيرادات الضرائب ومبلغ 66 مليونا من إيرادات الجمارك و176 مليون دينار من إيرادات الاتصالات و90 مليونا من بيع المحروقات، إضافة إلى 327 مليون دينار من الإيرادت الأخرى.

أما بخصوص الإنفاق فقد أشار المصرف المركزي إلى أن 70% من الإنفاق الحكومي الذي بلغ 32.1 مليار دينار كان على بند المرتبات بقيمة وصلت إلى 22.7 مليارا، فيما تم إنفاق مبلغ 4.4 مليار دينار على باب الدعم، ومبلغ 2.8 مليارا للنفقات التسييرية، إضافة إلى مبلغ 2.2 مليار دينار على باب التنمية.

