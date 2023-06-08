المركزي: إجمالي استخدامات وإلتزامات النقد الأجنبي تتجاوز 18 مليار

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي من 1 يناير وحتى 31 مايو 2023 أن مرتبات العاملين بالخارج قد بلغت 82 مليون دولار، وقيمة منح الطلبة الدارسين بالخارج قد وصلت إلى 36 مليون دولار، وقيمة العلاج بالخارج إلى 15 مليون دولار

بينما بلغت قيمة استخدمات النقد للمؤسسة الوطنية للنفط إلى 646 مليون دولار، واستخدامات الجهاز الطبي إلى 178 مليون دولار.

كما بلغت قيمة استخدامات الشركة العامة للكهرباء إلى 219 مليون دولار، وتعليم والتعليم العالي إلى 16 مليون دولار

وقيمة استخدامات الجهات العامة إلى 8.313 مليار دولار، وقيمة استخدامات الجهات الأخرى وصلت إلى 468 مليون دولار.

ليكون إجمالي التزامات واستخدامات الدولة هو 9.973 مليار دولار أميركي.

حيث بلغت قيمة استخدامات الاعتمادات المستندية إلى 4.815 مليار دولار، وقيمة الحوالات إلى 140 مليون دولار، وقيمة استخدامات الأغراض الشخصية إلى 3.781 مليار دولار ليصل إجمالي استخدامات المصارف التجارية إلى 8.738 مليار دولار أمريكي.

وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية لاستخدامات والتزامات النقد الأجنبي 18.711 مليار دولار أمريكي.

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