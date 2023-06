المركزي يكشف حجم الانفاق لقطاعات الدولة

كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس،

خلال بيانه الشهري عن حجم الانفاق لقطاعات الدولة، عن فترة 1-1 حتى 31-5-2023، بأن اجمالي الانفاق لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها، بلغت 888 مليون و 573 ألف دينار، فيما وصل حجم الانفاق لوزارة المالية 10 مليار و 689 مليون دينار.

واوضح “المركزي” في بيانه بأن وصلت مصروفات مجلس النواب بمبلغ 688 مليون و 991 ألف دينار، حيث بلغ الاجمالي الانفاق للمجلس الرئاسي وصل لأكثر من 262 مليون دينار.

