أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تمكن الفرق الفنية التابعة لشركة “السرير” للعمليات النفطية، من تحقيق إنجاز قيم يضاف لسلسة إنجازات قطاع النفط، حيث اكتملت تجارب إعادة تشغيل معمل استغلال الغاز إجخرة في المنطقة التعاقدية 91، بنجاح.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه بعد نجاح التجارب التشغيلية، بدأ ضخ الغاز والمكثفات من المعمل إلى حقل الساحل التابع لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك ميناء الزويتينة النفطي حسب المواصفات القياسية المعتمدة، ليعود المعمل للتشغيل بعد توقفه في يوليو 2013.

وبهذا أضحى معمل الغاز التابع لشركة “السرير” للعمليات النفطية في حالة تشغيلية جيدة من ناحية المعدات والدوارة والأعمال الميكانيكية وجاهزًا لمعالجة 130 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

