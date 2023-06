مصرف ليبيا المركزي يكشف عن وجود عجز في النقد الأجنبي خلال هذا العام وصل حتى نهاية شهر مايو إلى 8.9 مليار دولار

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الخميس بأن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال هذا العام حتى نهاية شهر مايو بلغ 18.7 مليار دولار، بينما لم يتجاوز إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 9.8 مليار دينار، أي بعجز وصل إلى 8 مليار و900 مليون دولار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأنه قام خلال الأشهر الخمسة الماضية بتغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ تجاوز 8.7 مليار دولار، منها مبلغ 4 مليار و815 مليون دولار للاعتمادات، ومبلغ 3 مليار و781 مليون دولار للأغراض الشخصية ومبلغ 140 مليون دولار حوالات، أما القيمة الأكبر من استخدامات النقد الأجنبي بحسب البيان فوضعت تحت بند “التزامات لجهات عامة” بقيمة وصلت إلى 8 مليار و313 مليون دولار دون توضيح طبيعة هذه الالتزامات وأوجه صرفها.

