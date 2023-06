كشفت ادارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي، اليوم خميس عن تقرير اجمالي استخدمات المصارف من النقد الاجنبي خلال الفترة من 1-1 حتى 31-5-2023، والتي بلغت 8 مليار دولار امريكي مقابل 7 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بزيادة تقدر نحو مليار دولار و 673 مليون دولار.

واوضحت ادارة الرقابة بأن شكلت الاعتمادات المستندية ما نسبته 55.1‎% من اجمالي استخدمات المصارف من النقد الاجنبي، حيث شكلت الاغراض الشخصية نسبة 43.3‎%، في حين لم تشكل الحوالات الا مانسبته 1.6‎% من اجمالي الاستخدامات.

وأضافت الادارة خلال تقريرها بأن بلغ اجمالي المبالغ المباعة للمصارف من النقد الاجنبي منذ بداية هذا العام من خلال منظومة متابعة طلبات الشراء والتغطية، ومبيعات النقد الاجنبي للاغراض الشخصية بالمركزي نحو 8 مليار دولار.

The post ادارة الرقابة على المصارف بالمركزي تكشف عن تقرير اجمالي استخدمات المصارف من النقد الاجنبي والتي بلغت 8 مليار دولار appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا