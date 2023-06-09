أسعار الذهب في ليبيا اليوم الجمعة 09 يونيو 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 09/06/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب240.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب280.58 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب293.94 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب320.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب280 ~295 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب320 ~340 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب325 ~345 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب355 ~370 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار