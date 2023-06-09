تقرير المركزي يفصح عن مبيعات النقد الأجنبي على كافة المستويات

بلغ إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي منذ بداية يناير حتى مايو نحو 8.74 مليار دولار، مُقابل 7.06مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة قدرها نحو 1.67مليار دولار أي بمعدل نمو بلغ 23.7% .

كما إرتفع الطلب على بطاقات الأغراض الشخصية خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 05 /2023 ) بنسبة 29.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

وإحتل المصرف التجاري الوطني الترتيب الأول كأكثر المصـــارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 31/05/2023) ، حيث بلغ إجمالي المبالغ نحو 1.3 مليار دولار يليه مصرف الوحدة الذي جاء في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 1 مليار دولار، تم مصرف الأمان للتجارة والإستثمار في المرتبة الثالثة بقيمة 995مليون دولار، ثُم مصرف الجمهورية في المرتبة الرابعة بقيمة 991 مليون دولار.

وبلغ عدد شركات ومصانع القطاع الخاص (1303) التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى خلال الفترة (1/1 – حتى 31/05/2023).

وبلغ عدد جهات القطاع العام التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 36 جهة خلال الفترة (1/1 – حتى 31/05/2023).

كما أن واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي إحتلت المرتبة الأولى خلال الفترة مشكلة مانسبته 20.4% من الإجمالي، تم جاءت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ الصيني في المرتبة الثانية مشكلة مانسبته 12.9% من الإجمالي، وشكلت السلع أوالخدمات ذات المنشأ المصري نسبة 11.7% محتلة المرتبة الثالثة.

39.2% من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أوالحوالات الأخرى كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة ، تم جاءت دولة تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 7.9%.

كما إحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد مُستلزمات الأنتاج والتشغيل المرتبة الأولى مشكلة مانسبته 14.9% ، فيما احتلت طلبات تغطية إستيراد مستلزمات إنتاج السلع الأساسية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو 12.5%، وفي المرتبة الثالثة طلبات تغطية إستيراد السلع الغذائية المتنوعة وفي المرتبة الرابعة لإستيراد الأعلاف .

كما أن أكثر شركات القطاع الخاص طلباً للنقد الأجنبي هى : (شركة الشرق الليبي للمطاحن والاعلاف ومضارب الارز ، شركة النسيم للصناعات الغذائية، وشركة ظل التين لصناعة الالبان ومشتقاتها) .

وأكثر شركات القطاع العام طلباً للنقد الأجنبي هما شركة ليبيانا للهاتف المحمول وشركة المدار الجديد

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