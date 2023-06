ادارة الرقابة بالمركزي : احتل المصرف التجاري الترتيب الاول بحصة سوقية بلغت 14.6‎% بمبلغ 1.3 مليار دولار من مبالغ المباعة من النقد الاجنبي

كشفت ادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي يوم الخميس، بأن احتل المصرف التجاري الترتيب الاول كأكثر المصارف استخداماً للنقد الاجنبي، مسجلاً حصة سوقية بلغت 14.6‎% حيث بلغ اجمالي المبالغ نحو 1.3 مليار دولار، وجاء في المرتبة التانية مصرف الوحدة بقيمة بلغت مليار دولار .

ومن ثم مصرف الامان للتجارة والتنمية والذي جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 994 مليون دولار، وجاء في المرتبة الرابعة مصرف الجمهورية بقيمة 990 مليون دولار.

