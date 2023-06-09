اقتصاد

ادارة الرقابة بالمركزي : احتل المصرف التجاري الترتيب الاول بحصة سوقية بلغت 14.6‎% بمبلغ 1.3 مليار دولار من مبالغ المباعة من النقد الاجنبي

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

كشفت ادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي يوم الخميس، بأن احتل المصرف التجاري الترتيب الاول كأكثر المصارف استخداماً للنقد الاجنبي، مسجلاً حصة سوقية بلغت 14.6‎% حيث بلغ اجمالي المبالغ نحو 1.3 مليار دولار، وجاء في المرتبة التانية مصرف الوحدة بقيمة بلغت مليار دولار .

ومن ثم مصرف الامان للتجارة والتنمية والذي جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 994 مليون دولار، وجاء في المرتبة الرابعة مصرف الجمهورية بقيمة 990 مليون دولار.

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