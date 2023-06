“الدبيبة” يؤكد عمق العلاقات مع ايطاليا ومتابعة ما اتفق عليه في محادثات طرابلس وروما

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الجمعة، خلال لقاءه سفير ايطاليا الجديد لدى ليبيا “جانلوكا البيريني” والذي تم تعيينه مؤخرا، على عمق العلاقات بين البلدين ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة، من خلال تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات ومتابعة ما اتفق عليه في محادثات طرابلس وروما بين الحكومتين، مصدرا تعليماته لوزارة الخارجية بتقديم الدعم اللازم للسفير.

ومن جانبه أكد السفير الإيطالي على أهمية دور السفارة الإيطالية في طرابلس في دعم ومتابعة ما اتفق عليه بين رئيسي الوزراء، وأنه سيعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة وتسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي.

وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، وسفير ليبيا لدى إيطاليا “مهند يونس”.

ويذكر بأن رئيس الحكومة قد بدأ زيارة رسمية لإيطاليا، يوم الأربعاء، شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، ولقاءات مع أبرز مسؤولي الحكومة الإيطالية السياسيين والاقتصاديين.

