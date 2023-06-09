تشغيل معمل لمعالجة الغاز لأول مرة منذ 2013

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعادة تشغيل معمل استغلال الغاز “أجخرة” التابع لشركة السرير للعمليات النفطية، وذلك للمرة الأولى منذ توقفه عن العمل في يوليو 2013.

وأضافت المؤسسة في بيان أنه بعد نجاح التجارب التشغيلية للمعمل، بدأ ضخ الغاز والمكثفات من المعمل إلى حقل الساحل التابع لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك ميناء الزويتينة النفطي.

وأوضح البيان أنه بذلك أصبح المعمل “في حالة تشغيلية جيدة من ناحية المعدات والدوارة والأعمال الميكانيكية وجاهزاً لمعالجة 130 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً”.