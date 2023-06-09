النائب العام يصدر أمر بحبس مسؤولة بفرع مصرف الجمهورية

أمر النائب العام الليبي المستشار الصدّيق الصّور، بحبس مسؤول قسم الحوالات بمصرف الجمهورية فرع القره بوللي لاستيلائها مع آخرين على مليون و500 ألف مودعة في حساب الشركة الأهلية للأسمنت.

وبحسب بيان للنائب العام، تم إثبات فعل الاستيلاء على المبلغ وصحة نسبة الواقعة إلى مسؤول قسم الحوالات.

وأشار البيان الى أن مسؤول قسم الحوالات تعمَّد إجراء عمليات مصرفية لغرض إدخال القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية أدارها مع أشخاص انخرطوا في نشاط منظم غايته ارتكاب عدة جنايات.

وأفاد النائب العام أن المتهمون زوروا وثائق مواطنة استعملت في إدارة الحسابات المصرفية لفائدة وافد سوري.