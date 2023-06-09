تصريحات هامة لسفير إيطاليا بشأن التأشيرات الممنوحة لليبيين

تعهد سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيريني، بالعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين لدخول إيطاليا، كما أعرب عن اعتزامه تسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين، لتفعيل التعاون الاقتصادي.

ونقلت بوابة “الوسط” الليبية أن تصريحات السفير الإيطالي جاءت خلال لقائه برئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة في مقر إقامته في روما، اليوم الجمعة، بحضور وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وسفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس.

وشدد السفير الإيطالي على أهمية العلاقة بين البلدين، ودور السفارة الإيطالية في طرابلس في دعم ومتابعة ما اتفق عليه المسؤولون في البلدين.

من جانبه، أشاد الدبيبة بالعلاقات بين البلدين، ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة عبر الخدمات وتسهيل الإجراءات، ومتابعة ما اتُفق عليه في محادثات طرابلس وروما بين الحكومتين.

يذكر أن خفر السواحل الإيطالي أعلن، في مارس/ آذار الماضي، أن نحو 30 مهاجرا في عداد المفقودين بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم قبالة الساحل الليبي.(سبوتنيك)